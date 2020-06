Gesehen & Gehört – Virus-Alarm in der Messe Die steigenden Corona-Infektionszahlen und die Superspreader aus dem Flamingo beunruhigen im Kantonsrat. Daniel Schneebeli

Die Maskenträger sind an der Kantonsratssitzung in der Messe Zürich nach wie vor eine kleine Minderheit. Doch dies könnte sich ändern. Foto: André Springer

Auch am Montag waren die Maskenträger im Kantonsrat in der Messehalle 7 eine kleine Minderheit. Neu hinzu gekommen ist allerdings Karin Joss aus Dällikon. Die grünliberale IT-Unternehmerin arbeitet nebenbei als Dozentin an einer höheren Fachschule.