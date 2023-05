Aktivster Vulkan Mittelamerikas – Volcán del Fuego in Guatemala wieder ausgebrochen Die Eruption des Volcán de Fuego (Feuervulkan) habe eine sechs Kilometer hohe Aschewolke sowie Ströme aus heisser Asche, Gas und Gesteinsbrocken ausgelöst, die sich schnell hangabwärts bewegten, wie der Katastrophenschutz des Landes mitteilte.

Der Vulkan «Fuego» in der Nähe der Hauptstadt Guatemalas ist am Donnerstag ausgebrochen und hat eine riesige Aschewolke bis zu 6000 Meter hoch in den Himmel gespuckt. Die guatemaltekische Katastrophenschutzbehörde Conred erklärte, der aktivste Vulkan Mittelamerikas in Guatemala-Stadt stosse «pyroklastische Ströme» aus – eine Mischung aus Gas, Asche und hocherhitztem Gestein – «die mit grosser Geschwindigkeit die Hänge hinabstürzen».

Ascheregen auf Dörfer in bis zu 50 Kilometern Entfernung

Dies wiederum führe zu «reichlich» Ascheregen auf Dörfer und Bauernhöfe in bis zu 50 Kilometern Entfernung. Conred warnte vor weiteren Eruptionen und wies darauf hin, dass sich aufgrund der vorhergesagten Regenfälle Schlammlawinen bilden könnten.

Der Katastrophenschutz riet den Bewohnern der betroffenen Gebiete dazu, alle Anweisungen der Behörden genau zu befolgen, und forderte alle auf, eine Sperrzone von sieben Kilometern zu dem Vulkan zu einzuhalten. In nahe gelegenen Ortschaften wie Morelia und Panimaché liefen laut Behördenangaben bereits vorsorgliche Evakuierungen. In zahlreichen Gemeinden wurde Ascheregen registriert. Das Nationale Institut für Seismologie, Vulkanologie, Meteorologie und Hydrologie (Insivumeh) warnte zudem vor möglichen Schlamm- und Schuttlawinen aufgrund vorhergesagter Regenfälle.

