Lohn für Zürcher Kantonsrat – Volk soll bei den Politiker-Entschädigungen mitreden Rund 28’000 Franken erhält ein Mitglied des Zürcher Kantonsrates für seine Tätigkeit jährlich. Der SVP stösst das sauer auf. Hélène Arnet

Der Kantonsrat debattierte einmal mehr über seine Entschädigungen. Foto: Sabina Bobst

Die Höhe der Entschädigung für die Tätigkeit im Zürcher Kantonsrat ist entschieden – und selbst vom Bundesgericht abgesegnet: 12’000 Franken Entschädigungspauschale jährlich, 220 Franken Sitzungsgeld – eine Sitzung dauert in der Regel vier Stunden. Unterm Strich sind das rund 28’000 Franken. Dazu kommt ein pauschaler Spesenbetrag von 8100 Franken.

Das gab im Herbst 2020 bereits viel Stoff für heftige Diskussionen, denn die Beträge wurden – nach zwanzig Jahren – markant erhöht. Am Montagmorgen stand das Thema im Rat wieder auf den Traktanden. Stefan Schmid (SVP, Niederglatt) schlug in einer parlamentarischen Initiative vor, dass bei den Entschädigungen des Kantonsrates das Volk das letzte Wort haben soll. In Form eines fakultativen Referendums. Er hoffte auf eine Diskussion «ohne Schaum vor dem Mund».