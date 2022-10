Dorfplatz Illnau – Volk will Abriss des Landihauses, Heimatschutz geht erneut vor Gericht Die Bevölkerung von Illnau-Effretikon stimmte für den Abriss des ehemaligen Landihauses an der Usterstrasse 23. Der Heimatschutz will das nicht kampflos hinnehmen. Nicole Döbeli

Das Haus in Illnau samt dazugehöriger Umgebung sei zu erhalten, schreibt der Heimatschutz. Foto: Heinz Diener

Der Stadtrat von Illnau-Effretikon hat vor kurzem erneut beschlossen, das Landihaus an der Usterstrasse 23 in Illnau aus dem Schutzinventar zu entlassen. Wie der Zürcher Heimatschutz mitteilt, hat er am vergangenen Donnerstag, drei Tage vor Ablauf der Frist, beim Baurekursgericht Rekurs eingelegt. Es handle sich um ein architektonisch wertvolles Gebäude, das unter Schutz zu stellen sei.