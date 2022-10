Nachruf auf Dietrich Mateschitz – Voller Energie Binnen vier Jahrzehnten schuf der Österreicher Dietrich Mateschitz mit der Getränkemarke Red Bull, zahlreichen Medien und Profisportteams ein beispielloses Imperium. Jetzt ist er im Alter von 78 Jahren gestorben. Ein Nachruf. Felix Haselsteiner und Uwe Ritzer

Dietrich Mateschitz (Mitte) begrüsst Formel-1-Rennfahrer Max Verstappen (r.) in der Boxengasse seines Teams auf dem Red Bull Ring in Spielberg, Österreich. (1. Juli 2018) Foto: Peter Fox (Getty Images)

Angeblich hat er satte 20 Semester studiert, Betriebswirtschaft bis zum Kaufmannsdiplom, an der Hochschule für Welthandel in Wien, der heutigen Wirtschaftsuniversität. Dietrich Mateschitz, am 20. Mai 1944 im kleinen Sankt Marein in der Steiermark geboren, sagte später lapidar, er habe eben «zwei, drei Jahre länger» gebraucht, «als ich vielleicht hätte müssen». Es war nicht das einzige Thema, über das er nicht gerne Auskunft gab. Das Wort «öffentlichkeitsscheu» fiel sehr oft in seinem Zusammenhang. Nur sehr selten sprach Mateschitz mit ganz wenigen, ausgewählten Journalisten, bevorzugt über zwei seiner grössten Leidenschaften: das Fliegen und den Motorsport.



Dabei hätten zig Millionen Menschen gerne von ihm persönlich und möglichst ausführlich erfahren, wie man das macht: vom kleinen Marketingmann einer Zahnpasta-Marke («Blendax») nicht nur zum reichsten Österreicher, sondern zu einem der reichsten Menschen überhaupt aufzusteigen, mit einem von Forbes zuletzt auf etwa 25 Milliarden Euro taxierten Privatvermögen. Dazu gehören eine Sammlung historischer Flugzeuge (plus eigenem Hangar am Salzburger Flughafen), moderne Jets, Hubschrauber. Sowie ein Land- und Immobilienbesitz, der von der Dimension her Vergleiche mit jenem der britischen Königsfamilie nicht scheuen muss. Darunter sind Gasthäuser, Hotels und Schlösser in der Steiermark und eine mehr als 1000 Hektar grosse Insel namens Laucala im Südpazifik. Mateschitz errichtete dort ausser einem Domizil für sich auch ein Luxus-Resort für eine streng limitierte Zahl von Urlaubern, die unverdächtig sind, Pauschalferien bei Tui oder Schauinsland zu buchen.



Red Bull heisst die leicht pappige Limonade, die nach Gummibärchen schmeckt und ausser Geschmacksstoffen vor allem aus Zucker sowie den Wachmachern Koffein und Taurin besteht. Ähnlich wie «Krating Daeng», zu Deutsch: «Roter Stier», jenes alkoholfreie Getränk, das Dietrich Mateschitz während einer Asienreise 1982 entdeckte. Ihm fiel auf, dass viele Fernfahrer und Nachtarbeiter es tranken, um wach zu bleiben. Er erwarb eine Lizenz und gründete zwei Jahre später gemeinsam mit den thailändischen Erfindern der Brause, dem schwerreichen Unternehmer Chaleo Yoodvidhya und dessen Sohn Chalerm, in Fuschl am See unweit von Salzburg die Red Bull GmbH. Bis zuletzt hielt Mateschitz 49 Prozent an der Firma. Eigentlich nur die Minderheit, doch er verkörperte Red Bull. Er und kein anderer.