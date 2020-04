Musik passend zur Corona-Zeit – Voller Hoffnung weitermachen Punk aus Deutschland, eine Fussballhymne und ein Lied eines italienischen Cantautore: drei Songs, die für unseren Redaktor perfekt zur aktuellen Zeit passen. Thomas Wyss

Für alle, die Italien vermissen: Musik von Bugo. Foto: zvg

Gabi Delgado: «Hausarrest»

«Geh in die Knie, und klatsch in die Hände, beweg deine Hüften, und tanz den Mussolini!» Gab es im deutschen Sprachraum je einen provokanteren Tanzbefehl? Geschenkt. Doch das sind erst einmal nur Worte. «Der Mussolini» (1981) erlebt jedoch erst, wer sieht, wie Gabi Delgado mit spastischer Militanz über die Bühne stelzt und stakst und dabei mit Drillplatzstimme seine Imperative raushaut, derweil Robert Görl im kalt monotonen Rhythmus einer Maschine das Drumset bearbeitet.

Das Duo Deutsch Amerikanische Freundschaft, kurz DAF, liebte das dreiste Verwirrspiel beim Outfit und bei der Pose, das Ausloten von Grenzen bei Text und Musik. Tonangebend und stilprägend war dabei vor allem der temperamentvolle Delgado – die extrovertierte, oft überdrehte und zügellose Art auf und abseits der Bühne prägte auch die anderen Soundprojekte des gebürtigen Spaniers, sei es als Soloartist oder in der Formation DAF/DOS, die er mit dem bekannten Schauspieler Wotan Wilke-Möhring betrieb. Vor Kurzem ist Gabriel Delgado-López, wie er mit vollem Namen hiess, im Alter von gerade mal 61 Jahren verstorben. Eine nächste beelendende Nachricht in einer grad ziemlich beelendenden Welt. Im Gedenken an diesen eigenwilligen und faszinierenden Künstler gibt es hier nicht seinen besten Song, sondern jenen, der am besten in diese Zeit passt.

Gerry & The Pacemakers: «You’ll Never Walk Alone»

Ob am Ende des Sturms wirklich ein goldener Himmel und der süsse, silberne Gesang einer Lerche (mit «e», es geht um den Vogel, nicht um den Baum) auf uns wartet, wie Gerry & The Pacemakers in ihrer grandiosen Zuversichtshymne versprechen, lassen wir mal dahingestellt – schliesslich ist der «Sturm», den wir derzeit erleben, ein noch nie da gewesener, niemand vermag wirklich abzuschätzen, was sein wird, wenn er sich dereinst gelegt oder verzogen haben wird. Gerade deshalb ist eine andere Zeile dieses Stücks umso wichtiger: «Walk on, walk on, with hope in your hearts, and you’ll never walk alone.» Weitermachen, voller Hoffnung, dass alles gut kommt, ist grad gar nicht so einfach. Aber dass es einfacher ist, wenn man es gemeinsam versucht, sich gegenseitig stützt, hilft, Solidarität statt Egoismus lebt (nicht nur vor dem Klopapier-, dem Mehl- und dem Pasta-Regal), ist im Fall eine erschütternd schöne Erfahrung. Ganz abgesehen davon: Die Anhänger des von schlimmen Tragödien wie Heysel und Hillsborough heimgesuchten Fussballvereins Liverpool F. C. setzen seit Dekaden auf die tröstende, aber auch Mut machende und stärkende Kraft des Songs – und Abertausende hoffnungsvolle Herzen können nicht irren.

Bugo: «Io mi rompo i coglioni»

Wer der italienischen Sprache noch nicht mächtig ist – dieses Lied von Christian Bugatti alias Bugo, eines norditalienischen Cantautore mit Punk- und Underground-Vergangenheit, ist als Trainingslektion geradezu perfetto. Zudem spiegelt der Text ziemlich treffend die Gefühlslage, die uns in diesen Tagen früher oder später alle überkommt – völlig unabhängig vom Geschlecht. Als kleine Einstiegshilfe: Die vom Google-Translater offerierte Übersetzung des Songtitels – «Ich breche meine Eier» – ist nicht so wirklich präzis richtig.