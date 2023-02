Szenefigur Timmey eröffnet Lokal – Volltätowiert und 700’000 Schallplatten schwer Wer in Zürich ausgeht, ist Timmey mit grosser Wahrscheinlichkeit schon begegnet. Nun eröffnet der Mann mit den Gesichtstattoos sein eigene Chnelle: das Inkognito. Emil Bischofberger

Seine Visage gehört zum Zürcher Nachtleben: Die unverkennbare Szenefigur Timmey eröffnet mit dem Inkognito ihr erstes eigenes Lokal. Fotos: Urs Jaudas

An der Kanonengasse wird nicht nur draussen auf der Strasse gebaut. Auch in den Räumlichkeiten der Nummer 33 sind letzte Arbeiten im Gang. Es riecht nach dem Lack des neu gelegten Riemenbodens und der Farbe der frisch gestrichenen Wände. Die Eröffnung des Inkognito steht kurz bevor, am Freitag geht es mit der Bar offiziell los.