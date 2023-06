EX30 – Volvo kann auch klein Mit dem EX30 stellen die Schweden ihren bislang kleinsten elektrischen SUV auf die Räder. Trotzdem verkörpert er die aktuellen Werte des schwedischen Herstellers besser als jedes andere Volvo-Modell. Lukas Rüttimann

Zukünftiger Bestseller: Der EX30 ist der kleinste, schnellste und sauberste Volvo aller Zeiten. Foto: Volvo

Wenn gesetztere Generationen – neudeutsch: Boomer – an Volvo denken, fallen meist ähnliche Schlagworte: familientauglich, ländlich, kostenintensiv, gross. Der diese Woche in Mailand vorgestellte Volvo EX30 ist das alles nicht oder nur bedingt. Und das nicht nur, weil er mit einer Länge von 4,23 Metern der kleinste Volvo-SUV ist. Der EX30 richtet sich auch ganz klar an ein junges, eher urban denkendes Publikum und ist in der Basisversion bereits ab 36’800 Franken zu haben. Was ihn zum günstigsten Volvo überhaupt macht.