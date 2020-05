Vom Après-Ski zur Naturnähe – Was Tirol Tourismus aus dem Ischgl-Albtraum gelernt hat Tausende Reisende steckten sich in Après-Ski-Orten mit dem Corona-Virus an. Doch was hat Tirols Tourismus aus der Krise gelernt? Dominik Prantl

Mehr denn je versucht die im Sommer traditionell weniger überdrehte Alpendestination, sich jetzt ihrer ursprünglichen Werte zu besinnen: Ein Bergführer geniesst die Aussicht auf die Kitzbhühler Alpen und den Wilden Kaiser. Foto: Kerstin Joensson (KEYSTONE/AP Photo)

Tirol, Land der Berge, Land der Liftstützen. Letzteres hört man in dem österreichischen Bundesland freilich nicht so gerne, vor allem seitdem der winterliche Skizirkus samt der Corona-Verteilerstelle Ischgl international in Verruf geraten ist. Die Grünenpolitikerin und stellvertretende Tiroler Landeschefin Ingrid Felipe forderte daher bereits ein Umdenken, hin zu einem naturnahen und weniger auf Hüttengaudi und Pistenkilometer ausgelegten Tourismus. Mit dieser Meinung ist sie nicht alleine.