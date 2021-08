Konzert in der Kanzlei – Vom Drama Anfang zwanzig zu sein Auf ihrer Debüt-EP verarbeitet Yaëlzoë zum Beispiel die erste Liebe. Der verträumte Indie-Pop der Zürcher Newcomerin ist vielversprechend. Sara Belgeri

Bringt am 27. August ihre erste EP raus: Die Zürcher Sängerin Yaëlzoë . Foto: PD

In ihrer Musik gehe es viel um Selbstfindung, sagt Yael Zimmermann aka Yaëlzoë. «Auch wenn es doof klingt, aber ich bin nun einmal erst 21.» Sie thematisiert aber auch all die Dinge, die sie beschäftigten. All das Drama, das man als junge Frau halt so erlebt, so Zimmermann. «Auch wenn es schlussendlich meistens gar nicht so schlimm ist.»

«Drama», so heisst auch ihre Debüt-EP, die Ende August erscheint. Die sechs Songs handeln von verschiedenen Beziehungen und von all den Themen, die einen Anfang zwanzig so umtreiben. Mit zarter, klarer Stimme singt die Zürcherin in «Youth» zum Beispiel über die erste Liebe – und wie man über sie hinwegkommt.

Die 21-Jährige, die sich selber das Gitarre- und Klavierspielen beigebracht hat, ist im Zürcher Seefeld aufgewachsen. Mit 14 tritt sie einer Band bei, findet aber bald, sie wolle ihr eigenes Ding durchziehen. Also beginnt sie, verträumte Indie-Pop-Songs zu schreiben, und kontaktiert verschiedene Plattenlabels. Mit Erfolg: Luk Zimmermann, Produzent und Ex-Gitarrist der Schweizer Band Lunik, wird auf sie aufmerksam. In seinem Studio in Bern nimmt sie ihre Songs auf. Bis die EP fertig ist, dauert es allerdings einige Jahre. Genauer: Bis jetzt. Zimmermann begründet das so: «Ich war sehr jung und musste erst noch meinen eigenen Sound finden.»

«Ich finde es anstrengend, so intensiv zu fühlen», sagt Zimmermann, «am liebsten wäre ich schon dreissig.» Denn mit dreissig würde vielleicht nicht mehr alles ganz so dramatisch scheinen, das zumindest hofft sie. Bis es so weit ist, lässt sich Zimmermann noch von den grossen und kleinen Dramen in ihrem Leben inspirieren. Sie ist bereits dabei, Songs für ihr zweites Album zu schreiben.

