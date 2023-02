Einst von den Engländern wachgeküsst: St. Moritz. Foto: Martin Rütschi (Keystone)

Zurück im Engadin, dieser himmlischen Gegend, weil sie allein aus Himmel zu bestehen scheint, wo sogar die Berge sich aus Respekt ducken, bin ich wieder einmal verblüfft, wie so oft, von dieser touristischen Erfolgsgeschichte hier oben, dieser kapitalistischen Pointe, dass es den Engadinern gelang, ihr karges Tal aus Fels, Schutt und Gras, so abgelegen wie die Wüste Gobi, in einen der reichsten Orte der Welt zu verwandeln, wo der Bodenpreis an Manhattan erinnert und der Champagnerpreis an Paris. Wie war das möglich?