Neuer Roman von Adolf Muschg – Vom Gendern bis Corona: Hier ist alles drin Adolf Muschg lässt in seinem neuen Roman «Aberleben» einen alten Bekannten wieder auferstehen. Wer nicht auf der Höhe des Autors ist, fühlt sich leicht überfordert. Martin Ebel

Adolf Muschg gehört zu den wichtigsten Intellektuellen der Schweiz. Sein Gesamtwerk wurde 2015 mit dem Schweizer Grand Prix Literatur ausgezeichnet. Tanja Demarmels / 13 Photo

Adolf Muschg ist 87, doch «Aberleben» ist kein Buch eines alten Mannes. Hier erinnert sich niemand verklärt an früher und verdammt das Heute. Nein, Muschg ist voll auf der Höhe der Zeit und ihrer Debatten. In seinem neuen Roman kommt der Genderstreit vor, Transmenschen treten auf (natürlich Transmenschen eigener, muschghafter Art und Schöpfung), die Klimakatastrophe dräut, und am Ende mischt sich noch ein tödliches Virus ein.

Muschgs Held heisst Peter Albisser (wie der aus dem Roman «Albissers Grund» von 1974), ist Schriftsteller wie sein Autor, aber jünger (gerade 70) und weniger erfolgreich. Er trifft allerdings immer wieder Menschen, die «ihn gelesen» haben, vor allem seinen Roman «Sutters Glück». Der stammt tatsächlich von Adolf Muschg selbst, geschrieben hat er ihn 2001, hat seinen Helden sterben lassen und 2015 in der «Japanischen Tasche» wiederbelebt. Den Schriftsteller Albisser (im neuen Roman kurz A.) lässt dieser Mann nicht los, mehr noch dessen Frau Ruth, eine faszinierend unnahbare Person, die ihrem Krebstod zuvorkam, indem sie ins Wasser ging.