Corona in Zürcher Altersheimen – Vom Heim in die Intensivstation – macht das Sinn? Fachleute raten eher davon ab, Altersheimbewohner die an Covid-19 erkrankt sind, in ein Spital zu verlegen. Das beunruhigt manche Angehörige zutiefst. Hélène Arnet

Stadtärztin Gaby Bieri: «Eine präventive Verlegung ist weder vom medizinischen noch vom menschlichen Standpunkt her sinnvoll.» Foto: PD

Der Brief aus dem Altersheim, der den Angehörigen vor kurzem erreichte, beunruhigte ihn zutiefst. Dort stand, dass eine an Covid-19 erkrankte Person in einem Alters- und Pflegeheim «gepflegt und palliativ betreut, nicht aber in ein Spital verlegt» werde. Dies habe die Gesundheitsdirektion (GD) verfügt. Bekommen also diese kranken Menschen nicht die Behandlung, die sie brauchen? Lässt man sie sterben aus Angst vor überfüllten Intensivstationen?