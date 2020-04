Zürichs Restaurants dürfen öffnen – Vom Jubeln sind die Beizer noch weit entfernt Für Beni und Markus Ott vom Restaurant Spitz beginnt nach dem Entscheid des Bundesrats zur Gastronomie das grosse Rechnen. Thomas Zemp

Sie verfolgen die Medienkonferenz des Bundesrates: Beni Ott (links) und Markus Ott. Foto: Thomas Egli

Zuerst nervt sich Markus Ott (39) über das «Blabla» von Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, bei Bundesrat Alain Berset zischt seinem Bruder Beni Ott (42) ein «Chum äntli» zwischen den Lippen hervor. Die Anspannung bei den Pächtern des Restaurants Spitz im Landesmuseum beim HB Zürich und des Boutiquehotels Greulich im Kreis 4 ist gross, als sie die Medienkonferenz der Landesregierung auf einem Laptop verfolgen. Alles, was sie interessiert, sind wenige Fragen: Dürfen sie ab dem 11. Mai wieder Gäste in ihren Lokalen bewirten? Sind es tatsächlich zwei Personen, die an einem Tisch sitzen dürfen, wie am Vortag bereits durchgedrungen ist? Und welche Vorgaben zum Schutz der Gäste und der Mitarbeitenden macht der Bund?