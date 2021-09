Der Wandel des FCZ – Vom Kartenhaus zum Spitzenteam Unter André Breitenreiter hat der frühere Abstiegskandidat eine spürbare Entwicklung hinter sich – der Trainer fordert aber gerade deshalb, weiter schön demütig zu sein. Thomas Schifferle , Florian Raz

«Jedem ist bewusst, dass wir klarer Aussenseiter sind»: André Breitenreiter vor dem Spitzenspiel in Basel.

Foto: Walter Bieri (Keystone)

André Breitenreiter hat gute Laune mitgebracht. Es gibt auch keinen besonderen Grund, dass es anders sein könnte. Die Sonne scheint. Vor allem ist der FC Zürich mit ihm als Trainer so in die Saison gestartet, dass das Wiedersehen mit dem FC Basel am Sonntag wieder einmal an die alten Zeiten erinnert, als ihr Duell zum Klassiker des Schweizer Fussballs wurde.

Breitenreiter hat den Film zum 125-Jahr-Jubiläum des FCZ schon gesehen, und darin nehmen der 13. Mai 2006 und der Gewinn der Meisterschaft speziellen Raum ein. «Der 13. Mai, wo wir …», sagt er und korrigiert sich dann, «wo der Club in letzter Sekunde zugeschlagen hat.»