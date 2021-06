Fall eines Immobilien-Tycoons – Vom Gstaader Luxuschalet ins Reihenhaus nach Sheffield Der britische Ex-Milliardär Glenn Maud steht bei der UBS mit einer halben Million Franken in der Kreide. Es ist lange nicht sein grösstes Problem. Quentin Schlapbach

Über 12 Millionen Franken mussten Interessierte 2018 hinblättern, um Glenn Mauds Chalet in Grund bei Gstaad zu ersteigern. So präsentierte sich das Anwesen seinerzeit. Foto: Fritz Leuzinger

Am 2. Juli, um 13.30 Uhr, ist auf dem Thuner Betreibungsamt ein Pfändungstermin angesetzt. Der Schuldner heisst Glenn Maud, ist britischer Staatsbürger und gehörte bis vor wenigen Jahren noch zu den reichsten Menschen dieser Welt. Die «Financial Times» schätzte sein Vermögen einst auf gut 6 Milliarden Franken. Das war vor 2008, vor der globalen Finanzkrise.

Nun drohen die Oberländer Behörden Maud mit einer Ordnungsbusse, sollte er Anfang Juli nicht in Thun erscheinen. «Der Schuldner ist bei Straffolge verpflichtet, der Pfändung beizuwohnen oder sich vertreten zu lassen», heisst es in der Anzeige, die letzte Woche im Berner Amtsblatt publiziert wurde. Es geht um Schulden in Höhe von 518’425 Franken – die Restforderung aus einem Hypothekarvertrag, den Maud seinerzeit mit der UBS abgeschlossen hat. Wie konnte ein ehemals gefeiertes Business-Genie dermassen abstürzen?