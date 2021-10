Tipps für Lesungen – Vom Mord im Lesesaal, Champagner im Dolder und anderen Glücksfällen Die Vorlesesaison ist eröffnet. Wir gewinnen neue Einsichten: über Burger, seltene Erden, Eier und Speck. Eine Einladung zu literarischen Reisen ins Innere einer Landschaft. Stefan Busz

Hildegard E. Keller erzählt von der Lebensreise der Philosophin Hannah Arendt. Foto: Ayse Yavas

Reportagen live

«An ihrem ersten Abend in Afrika gibt es für Myla, Taleyha, Jamara und Tatiana: Burger! Die sehen ganz normal aus, genau so, wie die Mädchen sie aus Amerika kennen. Aber für die vier Teenager sind sie nicht normal. ‹Dieser fucking Burger verändert gerade mein Leben›, sagt Myla.» So beginnt die Reportage von Sophia Bogner und Paul Herzberg. Sie erzählen von Menschen wie Myla, die herausfinden wollen, woher sie kommen, wohin sie gehören – auf einer zehntägigen Tour durch Ghana mit Strandpartys, Bootsfahrten, Bongotrommeln. Das Reporterduo liest aus seiner Reportage «Die Reise zu den Ahnen», gibt Einblicke in die Recherche und diskutiert mit dem Publikum.