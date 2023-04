Aprilscherz des «Tages-Anzeigers» – Vom Scherzopfer zum gefragten Model Eine erfundene Gratiskappe, vom Zürcher Designer Julian Zigerli für den Tagi entworfen, lockte Dennis Eberli am 1. April zum Paradeplatz. Nun hat ihn Zigerli als Model verpflichtet. Claudia Schmid

Dennis Eberli am vergangenen Samstag an Julian Zigerlis Modeschau. Entdeckt wurde er im «Tages-Anzeiger». Foto: Dominique Meienberg

Er lief bei der Modenschau als zweites von insgesamt 28 Models über den Laufsteg. Zuerst in einer übergrossen Windjacke und mit einem Cap in Hellrosa. Wie es sich für Models gehört, schaute er cool geradeaus und lächelte nicht. Ein paar Minuten später folgte ein zweiter Auftritt in einem Ouftit mit Jeansjacke, Wollpullover und Glarner Tüechli.