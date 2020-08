Rückkehr an den Arbeitsplatz – Vom Strand direkt in die Quarantäne Wer im Risikogebiet Urlaub macht, hat in der Quarantäne kein Anrecht auf Lohn. Grosse Arbeitgeber loben ihre Angestellten für ihre vernünftige Ferienwahl. Ruedi Baumann

Viele Bauarbeiter sind schon gar nicht in die Ferien gegangen. Eine unbezahlte Quarantäne können sie sich nicht leisten. Foto: Raisa Durandi

Von den Ferien am weiten Sandstrand direkt in die engen vier Wände: Dieses Szenario droht Ferienrückkehren, die aus einem Risikoland in die Schweiz zurückkehren und am Montag mit der Arbeit beginnen sollten – oder Kindern, die Mitte August wieder zur Schule müssten. Für Urlauber in Staaten und Gebieten mit Quarantänepflicht gilt die klare Regel: Nach der Heimkehr müssen sie sich innerhalb von zwei Tagen beim Kanton melden. Und dann folgt eine zehntägige Selbstquarantäne.