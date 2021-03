Das Nationalteam in der WM-Qualifikation – Vom Sturmlauf zum Stillstand Die Schweizer dominieren Bulgarien bis zur Pause nach Belieben – und obwohl sie nonchalant werden, gewinnen sie 3:1 und ihre ersten drei Punkte auf dem Weg an die WM 2022. Thomas Schifferle

Die Schweizer Spieler feiern das 2:0 durch Haris Seferovic. Foto: Keystone

Gewonnen. Drei Punkte. Pflicht erfüllt. So einfach könnte das Fazit eines kalten Abends in Sofia sein, an dem die Schweizer mit einem 3:1 abziehen und zufrieden in die Heimat zurückfliegen können.

So einfach ist es aber auch nicht, weil es nicht nur die erste Halbzeit gibt, sondern auch eine Fortsetzung. Und die ist phasenweise bedenklich und wirft die Frage auf, wie es bloss möglich ist, eine halbe Stunde lang so nachzulassen und so einen Gegner aufkommen zu lassen, den man spielerisch unter Kontrolle gehabt hat.

An Nationalcoach Vladimir Petkovic wird es sein, die Lehren aus der zweiten Halbzeit zu ziehen und seine Spieler wieder dazu anzuhalten, über 90 Minuten professionell aufzutreten, mit viel mehr Leidenschaft und viel weniger Nonchalance. «Hoffen wir, dass wir für das nächste Spiel lernen», sagt er.

Das frühe 1:0 durch Breel Embolo. Video: Tamedia.

Wahrscheinlich ist das Problem dieses Auftakts zur WM-Qualifikation, dass seinen Spielern alles viel zu schnell viel zu leichtfällt. 7. Minute: 1:0. 10. Minute: 2:0. 13. Minute: 3:0. Eigentlich haben sie den Match gewonnen, kaum hat er begonnen. Sie stellen eine Bestmarke in der Geschichte der Nationalmannschaft auf. Sie lagen in den letzten Jahren gegen die Färöer, Luxemburg oder San Marino schon nach einer halben Stunde mit drei Toren in Führung, aber nach 13 Minuten? Das hat es noch nie gegeben.

Ricardo Rodriguez kann in aller Ruhe flanken, und Breel Embolo trifft per Kopf zu seinem ersten Länderspieltor seit zwei Jahren. Steven Zuber leitet den Konter ein, Xherdan Shaqiri spielt den Ball direkt weiter zu Haris Seferovic, und der bestätigt seine aktuelle Form mit seinem Tor. Shaqiri setzt sich im Doppelpass mit Remo Freuler auf der rechten Seite durch, er bringt fast von der Grundlinie aus den Ball zur Mitte, der Goalie reagiert schlecht, der Ball liegt da auf der Torlinie, und Zuber schubst ihn noch ganz ins Tor.

Nur 3:0 statt 5:0

So fallen die Treffer zum 3:0. Und so beginnt das Freundschaftsspiel und können die Schweizer spielen, als wären sie irgendwo im Training. Sie können in aller Ruhe ihr 3-4-1-2-System fliessend interpretieren und ausleben. Ihren Goalie brauchen sie nicht ein einziges Mal, so sehr haben sie alles im Griff.

Xhakas Schuss wird im letzten Moment geblockt, Seferovic wird im Strafraum zurückgerissen und erhält trotzdem keinen Elfmeter, Seferovic, der Mann, der mit starker Form aus Lissabon angereist ist, setzt seinen Kopfball neben das Tor. Zur Pause könnte es auch 4:0 stehen oder 5:0, weil dieses Bulgarien die Qualität von Gibraltar oder Andorra hat.

Xherdan Shaqiri erzwingt das 3:0. Video: Tamedia.

Nach einer Halbzeit, in der sie den Ball und den verstörend schlechten Gegner laufen lassen, sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache für die Schweizer: 72:28 Prozent Ballbesitz, 372 zu 115 Pässe. Das sind Zahlen wie von Pep Guardiola mit Manchester City.

Die Spieler wärmen sich in der Kabine auf und wollen sich heiss machen. Suchen wir das vierte, das fünfte Tor, sagen sie sich. Und kaum sind sie zurück in der Kälte, spielt Freuler einen schrecklichen Querpass vor dem eigenen Strafraum – direkt in die Füsse von Kiril Despodov. Der zögert keinen Moment, schiesst und hat das Glück, dass Nico Elvedi den Ball noch leicht und unhaltbar für Sommer abfälscht.

Dieser eine Fehler, diese eine Szene genügt, damit die Schweiz ihre Souveränität verliert. Auf einmal tut sie sich schwer gegen einen Gastgeber, der seine klägliche Zurückhaltung der ersten Halbzeit verloren und Mut geschöpft hat. Sie bringt keine Ruhe ins Spiel und wartet vergeblich darauf, dass die Leader das Kommando an sich reissen, allen voran Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri.

Die verpasste Botschaft

Mit dem Tor in der 46. Minute hat ein neues Spiel begonnen. Eine Viertelstunde später bietet sich Georgi Kostadinov die Chance zum Anschlusstor, Sommer reisst die Fäuste rechtzeitig hoch. Zum Glück für die Schweizer bleibt es bloss bei der Frage, wie sie auf einen zweiten Gegentreffer reagiert hätten.

Bei aller Kritik an ihrem Einbruch ist festzuhalten, dass Sommer sonst nie ernsthaft unter Druck geriet. Auch das zeigt, wie bescheiden das Niveau dieser Bulgaren ist und wie unnötig es gewesen ist, sie so ins Spiel zurückkommen zu lassen. In der letzten Viertelstunde kontrolliert die Schweiz das Geschehen wieder, Elvedi trifft ins Aussennetz, Ruben Vargas, erst eingewechselt, sorgt für neuen Schwung, Xhaka verfehlt mit seinem Schuss das Tor nur um ein paar Zentimeter.

Natürlich, ein 5:1 oder 6:1 gibt nicht mehr Punkte als ein 3:1. Aber es wäre eine Botschaft der Schweizer gewesen, dass sie bereit sind für diese Qualifikation und für den Kampf um den ersten Gruppenplatz, der die direkte Teilnahme an der WM garantiert. Der Einbruch nach der Pause ist die Erinnerung daran, dass sie noch einiges leisten müssen, um so gut zu sein, wie sie selbst denken.