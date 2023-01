Rezept aus Winterthur – Vom Verdingkind zum Salatsaucenkönig Peter Gehrig hat mit fünfzig Jahren eine Ausbildung zum Koch gemacht. Jetzt verkauft er seine eigene Salatsauce im Coop. Fanny Hallauer

Peter Gehrig in seiner Kochschürze. Mit ihr hat er vor rund zwanzig Jahren im Restaurant Rössli in Illnau Koch gelernt. Foto: Marc Dahinden

Das Gesicht von Peter Gehrig strahlt hundertfach aus der Kühltruhe im Lokwerk-Coop. Mit grauem Schnauz, weisser Kochjacke und «Perfetto»-Geste, bei der Daumen und Zeigefinger einen Ring bilden. Das Etikett gibt es in drei Farben und Peters Salatsaucen in ebenso vielen Varianten: italienisch, französisch und grüne Kräuter. Seit dem 11. Januar kann man sie im Lokwerk in Winterthur und in neun anderen Coop-Filialen kaufen. Eine Halbliterflasche kostet 5.35 Franken.