Die Zeugnisse der ZSC-Spieler – Von (A)ndrighetto bis (W)eber: Das Starensemble strotzt vor Mittelmass Als Titelfavorit gestartet, sind die ZSC Lions vieles schuldig geblieben. Das schlägt sich auch in der Beurteilung der einzelnen Spieler zur Saisonmitte nieder. Simon Graf Kristian Kapp

Hängende Köpfe: Die ZSC Lions am Dienstag nach dem 5:6 in Rapperswil-Jona. Foto: Patrick B. Kraemer (Keystone)

Mit dem Engagement von Denis Malgin sorgten die ZSC Lions zum Saisonstart für Aufsehen, das Starensemble ging als Titelfavorit in die Meisterschaft und hat bisher auf der ganzen Linie enttäuscht. Nur Rang 6 und neun Punkte hinter dem angestrebten Schnitt von zwei Punkten pro Spiel – kein Team ist bisher so unter seinen Möglichkeiten geblieben. Das spiegelt sich auch in den Zwischenzeugnissen der ZSC-Spieler nach etwas mehr als der Hälfte der Qualifikation.

Goalies

Lukas Flüeler, Note 4-5

Der Altmeister, der Ende Saison abtritt, arbeitet mit einem Fitnesscoach, um nochmals alles aus sich herauszuholen. Er spielt weniger oft als Waeber, hat aber die etwas besseren Statistiken. Reicht es für ein Happyend im Playoff?