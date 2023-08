Unsere Lieblingssongs – Von Cachita bis Kalabrese: Das sind die Zürcher Sommerhits 2023 Zu Baditagen gehört die passende Musik. Von diesen Songs «made in Zurich» lassen wir uns gerne durch den Sommer begleiten. Moira Jurt Jean-Marc Nia Zoé Richardet David Sarasin

Wenn die Sonne abends lange Schatten auf die Josefwiese wirft, wenn der mitgebrachte Apéro der einzige Znacht bleibt, den man zu sich nimmt, weil er bis zum Eindunkeln dauert; und wenn man dann später noch in die Limmat springen kann und nach dem Abtrocknen nicht friert – dann ist die Stunde der Sommerhits gekommen. Sie liefern den Soundtrack für all diese Momente, von denen man sich wünscht, sie würden noch länger andauern. Das Lebensgefühl eines Zürcher Sommers kann niemand besser vertonen als Musikerinnen und Musiker, die auch hier wohnen. Deshalb gibts hier unsere Sommerhits direkt aus Zürich.

Phenomden – «Franco Nero»

Ist ja schon eine fast geflügelte Wendung, darum kann sie auch hier bemüht werden: Wir geben Dank! Dank an Phenomden und sein Feeling für die Musik. An seinen Rhythm, seine Stimme, seinen Vibe und seine EP «Franco Nero», die er diesen März veröffentlichte. Grosser Dank vor allem an den Titeltrack. Ja, Mann, und man hört ab der ersten Zeile zu, wenn er flowt: «Los mer zue, wenn i s Mic am Teschte bin.» Und bitte, Phenomden, feuere noch mehr «Schüss ab wie en Bandolero»! (nia)

Phenomden hats mit «Franco Nero» auf unsere Hitliste geschafft: Hier bei seinem Auftritt am diesjährigen Letten-Fest. Foto: Stazione Paradiso

Kalabrese – «Dancing In The Dark»

Mehr Zürisound geht nicht: Kalabrese prägt diesen Sommer und spielt auf fast jedem Fleck unter freiem Zürcher Himmel. Der Local Hero ist Meister darin, im Publikum und auf der Bühne verschiedene Leute zusammenzubringen. Gemeinsam mit DJ Kayyak hat Kalabrese eine 24-minütige EP komponiert. Mit der A-Seite «Dancing In The Dark» lässt Kalas hypnotische Musik die Stadt grooven und die Sommerhitze leicht und langsam angehen. (moi)

Cachita – «POV»

Cachitas Songs und die geballte Ladung Energie gibts nur im Doppelpack. Ob sie rappt oder singt, die 24-Jährige demonstriert die Stärken der Weiblichkeit und disst die Überheblichkeit in der Rapszene äusserst kreativ. Mit «POV» – kurz für Point of View, also «Sichtweise» zu Deutsch – hat sie Ende Juni ein Hip-Hop-Epos in vier Akten veröffentlicht. Musikalisch steckt viel in diesem Song: Sommerliche Melodien, Dancehall-Musik und Hardcore-Beats wechseln sich ab. Gerappt werden stellenweise Lines, die Cachita bereits am SRF-Cypher 2022 auftischte – die aber aufgewärmt mindestens genauso gut schmecken. Im letzten Akt dann das Grande Finale: Cachita verteilt so grosszügig Mittelfinger an Gesichtslose, als wärens Raketenglaces für die Schulklasse. Wer vorher schwitzte, der brennt nach dem Hören von «POV». (ric)

Sulaya – «Bis zum Mond»

Es bleibt ein Rätsel der Schweizer Musiklandschaft, dass es einer wie Sulaya nie zum Superstar geschafft hat. Denn er wie auch alle, die ihn kennen, wissen: Er ist eigentlich «die f***ing Voice of Switzerland». Das rappt er auf der Single «Bis zum Mond» vom neuen Album «AllerBesteMusic». Und wieder gibt es in dem Track und in dem Album das, was seine Fans seit Jahrzehnten lieben: Sulaya findet, auf den Takt wie ein Metronom, Worte für die Untiefen des Schweizer Alltags zwischen Diessenhofen, Kloten und Zürich. Begleitet wird er diesmal vom Berner Rapper Baze (auch so ein Underground-Held). Unterlegt ist der Track mit einem treibend-eingängigen Beat von Olen Blackbird. (dsa)



Black Sea Dahu – «Orbit»

Die Indie-Folkband Black Sea Dahu hat dieses Jahr eine Instrumentalversion von ihrer EP «Orbit» veröffentlicht. In der besungenen Variante geht es um die Umlaufbahn der Planeten: «If it wasn't for the moon, the earth would fall out of orbit», singen Black Sea Dahu. Das kann als Beziehungsmetapher verstanden werden: Fällt ein Teil weg, gerät der andere aus der gewohnten Bahn. Die Instrumentalversion des Songs gibt mehr Raum für die eigenen Gedanken – und lässt einen auf dem Musikteppich durch den Himmel fliegen. Der perfekte Sound für den nächtlichen Nachhauseweg oder eine Siesta im Kühlen. (moi)

Fehler gefunden?Jetzt melden.