Konzert von Il Civetto in Zürich – Sie machen Tanzmusik und singen über den Weltschmerz Groovy, gesellschaftskritisch und das erste Mal vollständig auf Deutsch – die Berliner Band Il Civetto stellt am Sonntag ihr neues Album im Exil vor. Hanna Fröhlich

Berliner Musik mal anders: Die fünfköpfige Band spielt ihren Folk-Pop in Zürich. Foto: Joris Felix

«Und wir träum’ von ner anderen Welt.» Die Band Il Civetto spricht auf dem neuen Album «Späti del Sol» aus, was wohl ein Grossteil der Gesellschaft in Zeiten von Klima- und Energiekrise, Krieg und Pandemie denkt und fühlt: «Die Zukunft kommt / Die Krise bleibt / Und alle sind / Für sich allein / Der Nordpol schmilzt / In Moria schneits / Fühlt sich so an, als wär es bald vorbei», singt Leon Keiditsch. Dabei macht die Berliner Band nicht einfach auf melancholisch, was die trüben Textzeilen vorerst vermuten lassen. Vielmehr lädt die Popmusik mit Einflüssen aus Balkan, Folk und lateinamerikanischen Rhythmen zum Tanzen und Vergnügen ein.