Pâtissière im Porträt – Von der Putzfrau im Landgasthof zur Dessertchefin im Edel-Italiener Felicia Ludwig, im Zürcher Lokal Ornellaia fürs Süsse zuständig, hat einen harten Weg hinter sich. Kürzlich wurde sie als beste Pâtissière des Landes ausgezeichnet. Claudia Schmid

Bisher die einzige Frau in der Brigade des Restaurants Ornellaia: Felicia Ludwig. Foto: Urs Jaudas

Es ist der Tag vor der Wiedereröffnung nach den Ferien. Im Ristorante Ornellaia ist so ziemlich jede Maschine und Pfanne im Einsatz, die die Küche hergibt: Die Kitchenaid knetet mit viel Lärm einen Teig, in einer Riesenpfanne köcheln Fenchel und Peperoni, in einer anderen eine Bouillon.

Felicia Ludwig steht ruhig in einer Ecke in der Küche. Ihr Arbeitsplatz ist winzig. Die einzige Frau der Brigade bestreicht eine Form mit einer Masse aus Eiweiss, Mehl und Butter. Nach vier Minuten Backzeit entstehen daraus Blätterdekorationen.

Im November zeichnete der «Gault Millau»-Führer die 39-Jährige mit dem Titel «Pâtissière des Jahres» aus. «Das macht mich schon wahnsinnig stolz», sagt Ludwig, «zumal es im Guide 860 gelistete Restaurants gibt.»