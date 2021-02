Sihl ist das Ziel – Die Europaallee erhält ein gemütliches Ufer Wie vor der Gessnerallee sollen bald neue Treppen beim Hauptbahnhof zum Verweilen an der Sihl einladen. Geplant ist der Baustart im Jahr 2024.

2025 soll die Bevölkerung hier die Füsse baden können. Visualisierung: Raumgleiter

Die Europaallee soll einen direkten Sihl-Zugang erhalten: Der Stadtrat plant, vor der Sihlpost am Ufer des Flusses einen Aufenthaltsbereich für die Bevölkerung zu schaffen. Geplant ist eine rund 70 Meter breite Sitzstufen-Anlage mit 13 Treppenstufen.

Die Anlage soll 3,7 Millionen Franken kosten, wie der Stadtrat am Mittwoch mitteilte. Darüber entscheiden wird der Gemeinderat in einer seiner kommenden Sitzungen. Läuft alles nach Plan, können die Arbeiten im Jahr 2024 beginnen. 2025 kann die Bevölkerung dann am Ufer der Sihl entspannen und die Füsse baden.

Seit 2018 wurde die Sihl vor der Sihlpost in einem Projekt von WWF, SBB, Kanton und Stadt Zürich naturnah umgestaltet. Zwischen der Gessnerbrücke und der Postbrücke leben seither wieder viele Fischarten und Wasservögel. Sogar Eisvögel wurden schon beobachtet.

Etwas weiter flussaufwärts auf der anderen Uferseite gibt es bereits seit 2007 eine solche Treppen-Anlage, die Sigi-Feigel-Terrasse.

SDA