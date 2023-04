Die besten Timothée-Chalamet-Filme – Von einer Sommeraffäre zur Rettung des Universums Schauspieler Timothée Chalamet steht im Zentrum einer Reihe im Filmpodium. Diese vier Filmauftritte sollte man nicht verpassen. Pascal Blum Gregor Schenker

Mit dem schwulen Liebesdrama «Call Me by Your Name» wurde Timothée Chalamet (r.) berühmt. Foto: PD/Filmpodium

Eine lange Karriere hat der amerikanisch-französische Schauspieler Timothée Chalamet noch nicht vorgelegt. Aber der 28-Jährige hat bereits einen bleibenden Eindruck hinterlassen, in erster Linie als Darsteller grüblerischer Figuren. Seine erste grosse Rolle in «Call Me by Your Name» brachte ihm eine Oscarnominierung als bester Hauptdarsteller ein. «Dune: Part One» zeigte, dass er auch einen teuren Blockbuster tragen kann.