Kolumne von Meret Schneider - Von Feuer- und Obstbränden

Neu weder melde- noch bekämpfungspflichtig: Der Feuerbrand ist eine durch ein Bakterium verursachte Pflanzenkrankheit, die vor allem Kernobstgewächse befällt. Foto: Edi Holliger (Keystone)

Herbstzeit ist für mich Einmachzeit: Ich sammle Hagebutten, Kornelkirschen und die letzten Brombeeren. Daraus mache ich Konfi, Kompotte oder Pulver, das ich den ganzen Winter über einsetzen kann. Mein jährliches Herbst-Highlight jedoch sind die Quitten. Es gibt für mich kaum Schöneres als den Anblick blubbernder Quittenschnitze in einem grossen, weiten Topf, während sich das betörende Aroma durch die Erhitzung entfaltet. Umso grösser die Enttäuschung, als mir auf dem Markt mehrere Bäuerinnen von geringer Quittenernte aufgrund des Feuerbrandes erzählen mussten. Nur wenig Kompott und gar kein Quittenbrand dieses Jahr also, das einzige alkoholhaltige Getränk, das in meiner Küche Anwendung findet. Doch was ist der Feuerbrand überhaupt, und wie beeinflusst er die Verfügbarkeit unserer Schweizer Obstsorten?