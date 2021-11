Sein letzter Grand Prix – Rang 12 – Tom Lüthi ist im Ziel seiner Karriere angekommen Der Emmentaler beendet seine Karriere mit einem 12. Rang in Valencia – und trotzdem mit erhobenem Haupt. Lange kämpft er mit dem neuen Weltmeister auf Augenhöhe. Marco Keller

Mit der Schweizer Fahne auf der Auslaufrunde: Tom Lüthi auf seinen letzten Metern als Rennfahrer. Foto: Alberto Saiz (Keystone)

Die Uhr springt auf 13.12 Uhr, als Tom Lüthi zum letzten Mal über die Ziellinie eines Grand Prix fährt. Auf Platz 12 – jener Zahl, die ihn über all die Jahre traditionell als Startnummer begleitet hat. In Valencia – wo er 2005 den WM-Titel eingefahren hatte, den grössten Erfolg seiner langen Karriere.

Lange hatten die Schweizer Fans sogar auf mehr hoffen dürfen. Kurz nach dem zweiten Start war Lüthi Vierter, doch dann meldeten sich die Probleme zurück, die ihn das ganze Jahr begleitet hatten. Das Motorrad war viel zu unruhig, er konnte nicht wie gewünscht angreifen, sondern musste sich um Schadensbegrenzung bemühen. Dies gelang ihm ausgezeichnet, etliche Runden hielt er sogar den neuen Weltmeister Remy Gardner in Schach.



Alle wollten ihm gratulieren

Es war vor Rennstart schwierig für Tom Lüthi, sich auf seinen letzten Einsatz zu fokussieren. Fast im Sekundentakt kamen langjährige Weggefährten an der Startlinie zu ihm, um ihm die besten Wünsche für das letzte Rennen und die Zukunft mitzugeben.

Nach zwei Jahrzehnten der letzte Renntag: Tom Lüthi fokussiert im Warm-Up. Foto: Alberto Saiz (Keystone)

Lüthi startete als Sechster, zum ersten Mal seit genau zwei Jahren ging er aus der zweiten Startreihe ins Rennen. Überhaupt hatte Lüthi gute Erinnerungen an den Circuito Ricardo Tormo. Hier hatte er 2014 ein Rennen gewonnen, hier hatte er sich 2005 den Weltmeistertitel in der 125er-Klasse gesichert. An jenen Coup erinnerte ihn diesmal die grüne Startnummer 12 – es sollte noch einmal ähnlich sein wie damals. Lüthis Team hatte ihm einen speziellen Helm für die Dernière kreiert.

Früher Crash und Neustart

Das Rennen wurde zum Geduldsspiel. Bereits in Kurve 2 kam es zu einem Unfall, der Marco Bezzecchi, Xavi Vierge und Lorenzo Baldassarri involvierte, und anschliessend zu einem Abbruch mit Neustart. Knapp 20 Minuten später wurde zum verkürzten Rennen über 16 Runden gestartet. Wegen eines technischen Defekts nicht mehr dabei war da Simone Corsi, der aus der Pole-Position gestartet war.

Weltmeister wurde wie erwartet Remy Gardner. Der Australier musste angesichts seines Vorsprungs von 23 Punkten den 13. Platz erreichen, um Raul Fernandez auf jeden Fall in Schach zu halten. Diese Vorgabe erfüllte er schliesslich locker. Gardner wurde Zehnter, Fernandez nützte der Sieg von daher nichts.

20 WM-Jahre, 17 Siege, 12 Polepositions

In Valencia hat für Tom Lüthi eine grosse Karriere geendet. Mit beeindruckenden Zahlen: 20 WM-Jahre, 17 Siege von 2005 bis 2019. Dazu 12 Polepositions und 65 Podestplätze sowie ein Total von 2657 Punkten. 13-mal beendet Lüthi eine WM auf einem einstelligen Platz, neben dem WM-Titel 2005 in der 125-ccm-Klasse wird er im Gesamtklassement auf Moto2-Stufe zweimal Zweiter, einmal Dritter, dreimal Vierter und zweimal Fünfter.

Der Tag der grossen Abschiede ist noch nicht vorbei. Um 14 Uhr startet Valentino Rossi zum letzten Mal in einen Grand Prix. Der insgesamt neunfache Weltmeister, die Ikone der gesamten Sportart, darf analog zu Lüthi auf einen würdigen Abschluss hoffen: Er geht von Startposition 10 aus ins Rennen.

