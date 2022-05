Raclette im Sommer? – Von wegen Raclette kommt aus dem Wallis! Die wichtigsten Fakten zum Käsegericht, für dessen Genuss nur Deutschschweizerinnen und -schweizer ein zähes Winterwetter brauchen.

Michael Feller

Raclette in echt: Halben Käse erhitzen und abschaben, dass der Käse die Kartöffelchen wie ein Tsunami überschwemmt. Foto: Getty

Wie jetzt, Raclette im Sommer?

Während die Deutschschweiz auf die Saison schwört und es den meisten nicht in den Sinn käme, im Sommer Raclette zu essen, bleibt etwa im bilinguen Wallis der Absatz an Raclettekäse übers Jahr konstant. Auch in anderen Kantonen der Romandie wird sommers munter Käse verflüssigt. Das Sommer-Raclette bringt praktische Vorteile: Draussen wird den Käseemissionen vorgebeugt, die sich hartnäckig in Vorhängen und anderen Einrichtungsgegenständen festzusetzen pflegen. Käse ist im Sommer zu schwer? Man muss ja bei der Dosierung nicht jedes Mal übertreiben. Das gilt aber auch im Winter. Zu viel des Guten ist meistens schade um das Gute.