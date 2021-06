Neue Veloverbindungen in Zürich – Von Wipkingen nach Oerlikon durch einen neuen Velotunnel? Auch die Stadtzürcher Freisinnigen haben Veloträume. Und was für welche. Patrice Siegrist

Die FDP möchte den 2,1 Kilometer langen Lettentunnel für Velos öffnen. Foto: TA

Die beiden FDP-Gemeinderäte Severin Pflüger und Marcel Müller träumen von zwei Velotunnels zwischen den Quartieren Oerlikon, Wipkingen, Affoltern und Höngg.

Diesen Traum haben sie in einen Vorstoss verpackt und im Gemeinderat im November 2019 eingereicht. Am Mittwochabend erhielt er eine Mehrheit. Der Stadtrat soll zudem prüfen, ob der 1989 zugeschüttete Lettentunnel für den Veloverkehr geöffnet werden kann.

Severin Pflüger schwebt ein «Tor zum Limmattal» vor, eine unterirdische Verbindung, welche die Höhenunterschiede zwischen der Innenstadt sowie von und nach Zürich-Nord ebnet. Er selber, sagte er am Mittwochabend, habe sich schon einige Male überlegt, mit dem Velo von seinem Zuhause in Oerlikon zur Arbeit in der Innenstadt zu fahren. Anwalt Pflüger entschied sich angesichts schweisstreibender Steigungen aber dagegen und wählte den öffentlichen Verkehr. Wenn da aber ein Tunnel wäre, so würde er nicht mehr die S-Bahn benutzen. «Es wäre der ultimative Durchstich», sagte Pflüger.