Kim de l’Horizon in Zürich – Von wüsten Würstchen und Erdbeertörtchen An der Lesung im Zürcher Kaufleuten kostete Kim de l’Horizon die ausgestellte Carte Blanche voll aus. Ein Abend voller Zauberei und «Dirty Talk». Alice Britschgi

Dino Brandão und Kim de L’Horizon performen im Kaufleuten eine Hexen-Anrufung. Foto: Urs Jaudas

«Oh, Alice Microphallus», haucht Kim de l’Horizon am Montagabend im Kaufleuten ins Mikrofon. «Oh, Alice Microphallus, hol uns in deinen Anti-Palace.» De l’Horizon trägt ein hautenges, durchsichtiges Kleid, das den Körper in Blau- und Rosatöne hüllt. Das eigentliche Statement-Piece sind aber die Calvin-Klein-Unterhosen, die darunter hervorblitzen. Der Schmuck an den Handgelenken und Ohren funkelt bis in die letzten Reihen des ausverkauften Saals. «Oh, Alice, dir zu Ehren furze ich in jeden Biosalat des Neoliberalismus.»