Olympiaheld aus Erlenbach – Vor 57 Jahren lief er in Tokio ins Olympiastadion ein Erwin Stutz war 1964 an den Olympischen Spielen in Tokio als Geher am Start. Heute schaut er die Spiele am Bildschirm – und erinnert sich an damals. Frank Speidel

Der Wettkampf im Gehen an den aktuellen Olympischen Spielen weckt bei Erwin Stutz Erinnerungen an sein eigenes Olympiaabenteuer. Foto: Moritz Hager

Vor 57 Jahren flatterte beim heute 85-jährigen Erlenbacher Erwin Stutz ein Brief vom Schweizerischen Leichtathletikverband ins Haus. «Lieber Sportkamerad», stand darin. «Sie haben mit Ihrer Leistung vom vergangenen Wochenende die Tokiolimite erreicht.» Mit dem Schreiben stand fest: Stutz hatte sich für die Olympischen Spiele in Tokio 1964 qualifiziert. Kurz darauf reiste er nach Japan, wo er in der Disziplin 50 Kilometer Gehen der Männer am Start war.

Am Donnerstag schaut Stutz die kürzere Variante des Wettkampfs zu Hause am Laptop im Livestream: 20 Kilometer Gehen der Männer, live aus Sapporo, Japan. Schon nach den ersten Minuten steht einer der Geher am Strassenrand und hält sich mit schmerzverzerrtem Gesicht das Bein. «Wenn er schon so früh einen Krampf hat, ist das Rennen für ihn gelaufen», sagt Stutz. Die Geher drehen weiter ihre Runden, dann eilt ein Schiedsrichter zu einem der Sportler und zeigt ihm eine Gelbe Kelle. «Er wurde verwarnt», erklärt Stutz, denn: «Anders als beim Laufen muss beim Gehen jederzeit ein Fuss am Boden bleiben.»