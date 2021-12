Radarwarnung im Weinland – Vor Blitzer gewarnt – deutsches Radio verletzt Schweizer Gesetz

Region Winterthur – Vor Blitzer gewarnt – deutsches Radio verletzt Schweizer Gesetz Letzte Woche warnte der deutsche Sender Radio 7 vor einem Blitzkasten zwischen Ossingen und Stammheim. Die Kantonspolizei Zürich ist aktiv geworden. Markus Brupbacher

Hier werden die Geschwindigkeiten oft gemessen: Die gerade Strecke zwischen Waltalingen und Gisenhard (im Hintergrund). Foto: Madeleine Schoder

Radiowellen machen an Landesgrenzen nicht halt. So sind etwa süddeutsche Radioprogramme auch in der Region zu empfangen. Letzte Woche hat der Sender Radio 7 allerdings in verbotener Weise ins Schweizer Hoheitsgebiet hineingefunkt: Am 30. November, etwa um 21.30 Uhr, warnte das Privatradio vor einem Blitzer auf der langen Strecke zwischen Stammheim und Ossingen.

Es handelt sich dabei um den Strassenabschnitt zwischen dem Ossinger Weiler Gisenhard und Waltalingen im Stammertal. Weil dort häufig gerast wird, führt die Polizei relativ oft Geschwindigkeitsmessungen durch. Auch kommt es deswegen am Bezirksgericht Andelfingen immer wieder zu Raser-Prozessen.