Herr Gähwiler, seit Jahren schluckt Tennisstar Rafael Nadal gegen seine starken Schmerzen offenbar Unmengen an Pillen. Ein schlechtes Beispiel insbesondere für Nachwuchstalente?

In der Tat. Um überhaupt beim French Open in Paris spielen zu können, wurden ihm mehrere schmerzstillende und nervenbetäubende Injektionen in den linken Fuss appliziert. Zusätzlich nimmt er ständig Schmerzmittel ein, wie jetzt bekannt wurde. Das ist natürlich ganz schlecht. Kaum jemand ist sich jedoch bewusst, dass gerade im Sport durch die körperliche Belastung die Einnahme auch von rezeptfreien, überall erhältlichen Schmerzmitteln nicht ohne Risiko ist und immer wieder fatale Folgen haben kann. Leider werden die Tabletten viel zu leichtfertig auch an Jugendliche im Spitzen- sowie Breitensport abgegeben. Oder sie nehmen sie von sich aus, ohne jemanden zuvor zu informieren.