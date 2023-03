Ausbau Zürcher Nordring – Vor der Eröffnung fegt ein «Föhnsturm» durch den Gubrist Die dritte Gubrist-Röhre ist der grösste und modernste Tunnel der Schweiz. Ein Augenschein zeigt, was sich beim Horrorszenario Tunnelbrand drinnen abspielt. Christian Wüthrich Raisa Durandi (Foto)

Bei einem Test der Sicherheitssysteme in der dritten Röhre des Gubristtunnels wird der Rauchabzug nach einem Fahrzeugbrand demonstriert. Foto: Raisa Durandi

Die Eröffnung der dritten Tunnelröhre auf der Zürcher Nordumfahrung steht kurz bevor. In der Betriebszentrale im Inneren des Gubrist-Hügelzugs zwischen Limmattal und Furttal hat das Bundesamt für Strassen (Astra) am Donnerstag den Eröffnungstermin verkündet. Ab 22. April wird die Blechlawine auf der Ostseite in Regensdorf neu durch das grösste der drei Portale geleitet.