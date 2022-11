Seiler serviert Pasta im Topf – Vor diesem Gericht bitte das Tischtuch entfernen! Dieses Rezept kombiniert die leichte Bitterkeit von Cime di Rapa mit der fettigen Schärfe einer Chorizo und engagiert dicke Rigatoni als ausgleichende Gerechtigkeit. Christian Seiler (Das Magazin)

Foto: Robin Kranz & Volker Hobl

Es gibt Tage, an denen es Spass macht, ein Essen feinmechanisch zuzubereiten. Mein Freund Sepp Schellhorn nennt das zwar etwas despektierlich «Laubsägearbeit», aber selbst mir bereitet es manchmal Freude, ein paar Zweiglein mit Kräutern hübsch zu arrangieren oder eine Beilagenportion Risotto in einem Portionierring anzurichten (ja, so was findet sich nach aufmerksamer Suche sogar in einer meiner Küchenschubladen).