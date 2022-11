Kritik an der Klima-Bewegung – Vor einer Blockade werden Rettungsdienste informiert In Berlin sind Rettungskräfte wegen Klima-Aktivisten im Stau stecken geblieben. Renovate Switzerland sagt, man sei auf Notsituationen vorbereitet. Eveline Rutz

Nehmen rechtliche Konsequenzen in Kauf: Klima-Demonstrierende am 29. Oktober auf der Lorrainebrücke in Bern. (Peter Klaunzer / key)

Der Fall sorgt für Diskussionsstoff. Am Montag ist in Berlin eine Velofahrerin von einem Betonmischer überrollt und eingeklemmt worden. Weil Klima-Demonstrierende die Stadtautobahn blockierten, konnte die Frau erst verzögert geborgen werden. Die Feuerwehr war mit Spezialgeräten im Stau stecken geblieben. Sie habe dabei «recht relevante Zeit» verloren, sagte ein Sprecher. An der Unfall-Stelle musste improvisiert werden.

Die angefahrene Frau ist inzwischen für hirntot erklärt worden . Gegen zwei Aktivisten wird wegen unterlassener Hilfeleistung ermittelt. Die «Letzte Generation», welche die Blockade zu verantworten hat, wird in den Sozialen Medien harsch kritisiert. Mit ihren radikalen Aktionen gefährde sie Menschenleben, lautet der Vorwurf. Die Gruppe wehrt sich gegen «Unwahrheiten», die von den Medien aufgebauscht würden. Vom Schicksal der Velofahrerin zeigt sie sich « tief betroffen ».

Proteste lösen Schlagzeilen und Unmut aus

Auch in der Schweiz haben Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten in den letzten Wochen für Aufsehen gesorgt. Renovate Switzerland koordiniert die Proteste. Die Gruppierung ist seit März aktiv und versteht sich als Teil des «zivilen Widerstands», der in weiteren Ländern unter anderen Namen auftritt. Sie hat im Oktober in mehreren Städten verkehrsreiche Brücken und Strassen blockiert, um auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen. «Die Sicherheit hat für uns dabei immer oberste Priorität», sagt Medienverantwortliche Cécile Bessire. Dies gelte sowohl für die eigenen Leute, als auch für die Menschen, die an der Weiterfahrt gehindert würden.

«Wenn wir eine Blockade starten, informieren wir jeweils die Rettungsdienste», sagt sie. Um in kritischen Situationen reagieren zu können, klebe sich jeweils nur ein Teil der Demonstrierenden fest. So könnten jederzeit einzelne Fahrzeuge durchgelassen werden. «Einmal haben wir einen Krankenwagen, einmal einen Mann mit seiner schwangeren Frau weiterfahren lassen.»

Auf den Vorfall in Berlin reagiert die Aktivistin mit Betroffenheit. «Er berührt mich», sagt sie. Sie wisse jedoch zu wenig genau, wie er sich abgespielt habe, um sich konkreter dazu zu äussern. Ob er den Anliegen der Klimabewegung schade, könne sie nicht einschätzen.

Gebäude sanieren, Fachkräfte ausbilden

Renovate Switzerland verlangt vom Bundesrat einen nationalen Aktionsplan, um bis 2040 schweizweit eine Million Gebäude klimagerecht zu sanieren und 100’000 Fachkräfte auszubilden. Sie setzt bewusst auf Provokation und nimmt in Kauf, gegen Gesetze zu verstossen.

Bei Umweltschützern stösst die Gruppierung damit auf unterschiedliche Reaktionen. Greenpeace beispielsweise zeigt grundsätzlich Verständnis für eine friedliche Form des zivilen Ungehorsams. «Angesichts der Klimakrise ist nachvollziehbar, dass sich Menschen zu solchen Aktionen gedrängt fühlen», sagte eine Sprecherin gegenüber dem Schweizer Radio und Fernsehen. In Sachen Klimaschutz bestehe eine hohe Dringlichkeit, pflichtet der WWF Schweiz bei. Er zieht es jedoch vor, «konkrete Vorschläge in die Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit zu tragen».

«Es ist uns bewusst, dass wir Risiken eingehen», sagt Sprecherin Cécile Bessire. Allerdings habe es die Regierung in den letzten 40 Jahren versäumt, gegen den Klimawandel vorzugehen. Daher sei man nun in dieser prekären Situation: «Wenn man jetzt nichts gegen den Klima-Notstand tut, geht man viel grössere Risiken ein». Die Menschheit werde mit Kriegen, Hungersnöten, Gewalt, viel Tod und Leid konfrontiert werden.

Vorerst keine weiteren Proteste absehbar

Renovate Switzerland hat vorerst keine weiteren Aktionen geplant. Die Bewegung hat sich am Dienstag zum zweiten Mal in einem offenen Brief an Bundesrätin Simonetta Sommaruga gewandt. Sie räumt darin ein, dass ihr Vorgehen von den traditionellen Wegen der institutionellen Politik abweiche und dass es verstöre. «Angesichts des Ausmasses des Problems und der kurzen Zeit, die uns bleibt, glauben wir, dass ziviler Widerstand legitim und notwendig ist.» Die Aktivistinnen und Aktivisten schlagen Sommaruga ein Treffen vor, um ihre Beweggründe und Forderungen darzulegen. «Wir hoffen, dass wir noch eine Antwort erhalten, bevor die Bundesrätin ihr Amt abgibt», sagt Cécile Bessire.

Eveline Rutz ist Inland-Redaktorin bei Tamedia. Sie arbeitet seit 1998 im Journalismus und war unter anderem als Bundeshauskorrespondentin tätig. Sie hat Germanistik, Publizistik und Soziologie studiert und die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert. Mehr Infos

