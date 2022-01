Zürcher Patissier als TV-Star – Vor ihnen ist kein Zuckergebäck sicher Confiseur Patrick Beereuter hat es gemeinsam mit seiner Freundin Vanessa Schnyder bei der RTL-Show «Master of Sweets» in den Final geschafft. Emil Bischofberger

Harmonieren als Team: Vanessa Schnyder und Patrick Beereuter stehen im Final von «Master of Sweets». Foto: Frank W. Hempel (RTL)

Naschen ohne schlechtes Gewissen? Das geht: wenn man sonntagabends auf dem Sofa sitzend Patrick Beereuter bei der Arbeit zuschaut. Der 27-jährige Zuckerbäcker kämpft in diesen Wochen zusammen mit seiner Freundin Vanessa Schnyder in der RTL-Fernsehshow «Master of Sweets» um den Titel. Sechs Zweierteams duellieren sich dabei, die spektakulärsten Süsskreationen zu fabrizieren.