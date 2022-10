Historischer Fund im Zürichsee – Vor Roger Federers Villa liegt ein altes Wrack Unweit vom neuen Anwesen des Tennisstars befindet sich ein gesunkenes Schiff. Es ist wohl das älteste, das je im Zürichsee gefunden wurde. Michel Wenzler

1 / 7 Gespenstische Szenerie: Ein Taucher erkundet das Wrack, das seit Jahrhunderten im trüben Wasser auf dem Seegrund liegt. Foto: Markus Inglin

Es mag vielleicht etwas respektlos wirken, ein Wrack auf den Namen eines abtretenden Tennisstars zu taufen. Ein paar Taucher, die im Zürichsee auf ein gesunkenes Schiff gestossen sind, haben aber genau dies getan – wenn auch nicht mit bösen Hintergedanken. Vielmehr wollten sie damit Roger Federer ehren: Denn das jahrhundertealte Transportschiff, das sie in der Feldbacher Bucht entdeckten, liegt direkt vor dem künftigen Heim des Sportlers. Dort, in Kempraten, lässt er derzeit am See ein neues Anwesen errichten.