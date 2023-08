Attentat in Ecuador – Vor seiner Ermordung machte er die Drohungen publik Warum wurde Fernando Villavicencio ermordet? Wer war der Schütze? Und wer wird hinter dem Attentat vermutet? Überblick zur Lage in Ecuador. Simon Widmer

Kaltblütig erschossen: Der ecuadorianische Journalist und Präsidentschaftskandidat Fernando Villavicencio. Foto: José Jácome (Keystone, EPA)

Eineinhalb Wochen vor der vorgezogenen Präsidentenwahl in Ecuador ist der Kandidat Fernando Villavicencio in der Hauptstadt Quito getötet worden. Präsident Guillermo Lasso hat den Ausnahmezustand ausgerufen. Die Tat ist schockierend und trifft ein Land, das in einer schweren Krise steckt. Nachfolgend die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wer war Fernando Villavicencio?

Fernando Villavicencio war ein Politiker und Journalist, der sich mit den Mächtigsten des Landes anlegte. In den Wahlkampf zog er mit dem Slogan: «Es ist Zeit für die Mutigen». Er betrachtete sich selber als politisch links. Wahlkampf betrieb er vor allem mit harten Massnahmen gegen Korruption und die Drogenkriminalität. Zu seinen Vorschlägen gehörten der Bau eines Hochsicherheitsgefängnisses für die gefährlichsten Kriminellen, die Militarisierung der Häfen zur Kontrolle des Drogenhandels und die Schaffung einer Anti-Mafia-Einheit, die mit ausländischer Unterstützung gegen Drogenhändler, Entführer und andere Kriminelle vorgehen sollte.

Was sind seine Verdienste als Journalist?

Bekannt wurde er als furchtloser Investigativjournalist. Er deckte eine Bestechungsaffäre auf, die den früheren Präsidenten Rafael Correa und hochrangige Regierungsbeamte schwer belastete. Im April 2020 wurde Correa auch aufgrund Villavicencios Recherchen zu acht Jahren Gefängnis verurteilt.

Wie wurde Fernando Villavicencio ermordet?

Eine beklemmende Videosequenz zeigt, wie sich der Mord auf offener Strasse abspielte. Villavicencio befand sich gestern Mittwoch im Wahlkampf, wo er in der Hauptstadt Quito eine Schule besuchte. Um 18.20 Uhr Ortszeit verliess er die Schule und marschierte, von Leibwächtern begleitet, zu seinem Auto. Der Attentäter erschoss Villavicencio, nachdem dieser eingestiegen war, mit mehreren Kugeln. Kurze Zeit danach erlag der Politiker seinen Verletzungen. Nach Behördenangaben wurden mindestens neun weitere Menschen durch die Schüsse verletzt. Die Polizei konnte den Attentäter überwältigen. Er erlag seinen Verletzungen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Wer steht hinter dem Attentat?

Details zum Schützen sind noch nicht bekannt. Doch spricht alles dafür, dass er entweder Ecuadors grösster krimineller Bande «Los Choneros» angehörte oder von dieser beauftragt wurde. Fernando Villavicencio hatte im Wahlkampf Drohungen der Choneros publik gemacht. Der verstorbene Präsidentschaftskandidat sprach von Nachrichten eines Kriminellen namens Fito, der den Choneros angehöre. Sollte Villavicencio weiterhin Fitos Namen oder jenen des Kartells «Los Choneros» erwähnen, werde er büssen müssen, habe ihm Fito gesagt, so der verstorbene Präsidentschaftskandidat.

Anhänger des Präsidentschaftskandidaten gehen in Deckung, nachdem er bei einer Wahlkampfveranstaltung vor einer Schule erschossen wurde. Foto: Keystone

Dachte Villavicencio angesichts der Drohungen an einen Rückzug?

Von der organisierten Kriminalität wollte er sich aber nicht einschüchtern lassen. Auch nicht von den Choneros, die mit dem mexikanischen Sinaloa-Kartell (lesen Sie hier, wie das Kartell eine Kleinstadt terrorisierte) verbündet sind und den Kokaintransit organisieren, der von Kolumbien aus durch Ecuador verläuft. «Hier bin ich, ich stehe für mich selbst ein, ich habe keine Angst vor ihnen», sagte er. Für seinen Mut musste er jetzt mit dem Leben büssen.

Wie steht es um die Sicherheit Ecuadors?

Lange Zeit galt Ecuador als eines der sichersten Länder Südamerikas. Im Gegensatz etwa zu Kolumbien, Peru und Bolivien wird in dem Land mit knapp 18 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern wenig Koka angepflanzt. Auch das US-Militär, das präsent war, um den Drogenhandel zu unterbinden, garantierte eine gewisse Sicherheit. Dem früheren linksgerichteten Präsidenten Rafael Correa war die US-Präsenz aber immer ein Dorn im Auge. 2009 mussten die US-Militärs abziehen.

Wie ging es nach dem Abzug der Amerikaner weiter?

Ecuador hat sich seither zunehmend zu einem Transitland für Kokain entwickelt. Unterdessen hat der Einfluss der Drogenkriminalität derart zugenommen, dass Ecuador unter der schlimmsten Sicherheitskrise seiner jüngeren Geschichte leidet. Seit dem vergangenen Jahr hat die Drogenmafia dem Staat mehr oder weniger offen den Krieg erklärt. Es kam zu Attentaten auf Sicherheitskräfte und Revolten in den Gefängnissen. Am unsichersten ist die Situation im Grossraum Guayaquil und in der Küstenregion. Zuletzt hat die Gewalt aber auch die Hauptstadt Quito erreicht – was sich jetzt auf dramatische Weise wieder gezeigt hat.

«Ich habe keine Angst vor ihnen»: Der erschossene Präsidentschaftskandidat Fernando Villavicencio. Foto: Keystone, EPA

Wieso wird in Ecuador überhaupt gewählt?

2021 wurde Guillermo Lasso zum Präsidenten gewählt, ein ehemaliger Banker mit konservativ-katholischen Idealen und besten Beziehungen in die Oberschicht Ecuadors. Lasso kämpfte von Anfang an mit erbittertem Widerstand vonseiten der Opposition im Parlament. Anfang Jahr beschuldigten Abgeordnete Lasso, Gelder veruntreut zu haben. Lasso wies alle Vorwürfe zurück. Trotzdem stimmte eine Mehrheit der Abgeordneten dafür, ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten. Lasso kam diesem zuvor, indem er Neuwahlen organisierte. Diese sollen am 20. August stattfinden – ohne dass sich Guillermo Lasso nochmals der Wählerschaft stellt.

Wie standen die Wahlchancen von Fernando Villavicencio?

Nicht sehr gut. Favoritin ist die Linkskandidatin Lucia Gonzalez, eine Verbündete des früheren Präsidenten Rafael Correa. Der ermordete Villavicencio wäre als Aussenseiter angetreten, er lag in den Umfragen zwischen Platz vier und Platz fünf.

Simon Widmer ist seit 2019 Journalist im Ressort International der Redaktion Tamedia. Zuvor arbeitete er für die SonntagsZeitung. Widmer studierte an der Universität Bern Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre. Mehr Infos @WidmerSimon

