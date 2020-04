Kolumne von Michèle Binswanger – Vor- und Nachteile von Knast-Workouts Keine News-Seite, die momentan kein kuscheliges Home-Workout anbietet. Dabei sehnen wir uns nach etwas anderem. Meinung Michèle Binswanger

In Ermangelung öffentlicher Fitnessangebote haben wir uns blitzschnell in ein Volk von Do-it-yourself-Fittern verwandelt. So könnte man wenigstens meinen, wenn man das Onlineprogramm der Zeitungen abgrast. Kaum ein Titel, der keinen Personal Trainer oder Influencer ausgegraben hat und kuschelige kleine Programme für den Hausgebrauch anbietet. Alternativ finden sich auch herausfordernde Challenges mit Burpees, Liegestützen und Co. Passenderweise gelten Letztere auch als bevorzugte Trainingseinheiten für Gefängnisinsassen – und das lässt natürlich eine Saite in uns erklingen. Ein bisschen so fühlt sich der Lockdown ja an, einfach in den eigenen vier Wänden. Nur dass dem Normalbürger in dieser Ausnahmesituation der Sinn nicht in erster Linie nach Fitness stehen dürfte. Dieser Wunsch scheint den Leuten im Moment eher am Arsch vorbeizugehen. Wir haben gerade andere Probleme.