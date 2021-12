Bezirksgericht Winterthur – Vor Verkehrskontrolle gewarnt: «An ihm soll ein Exempel statuiert werden»

Bezirksgericht Winterthur – «An ihm soll ein Exempel statuiert werden» Am Dienstag steht der Betreiber des «Szene ish Winti»-Kanals vor Gericht, weil er öffentlich vor Verkehrskontrollen warnte. Die Staatsanwaltschaft fordert die Maximalstrafe. Delia Bachmann UPDATE FOLGT

Der Beschuldigte warnte vor mobilen Radargeräten wie diesem Exemplar in einem Maisfeld bei Gundetswil. Symboldbild: Urs Jaudas

Vor gut anderthalb Jahren startete der Beschuldigte den «Szene ish Winti»-Kanal auf Instagram. Die ersten Videos zeigten etwa Betrunkene am Bahnhof in peinlichen Situationen, heimlich gefilmte Polizeieinsätze oder gefährliche Stunts wie das Stadtbus-Surfen. Am Dienstag steht der Betreiber aus einem anderen Grund vor Gericht: Er warnte in seinen Storys vor öffentlichen Verkehrskontrollen.

In diesem Jahr teilte er zwischen Februar und Mai fünf Mal den Standort von laufenden Polizeikontrollen. «In Töss sind wieder Fotografe stationiert wo en fetisch uf schnell bewegendi Objekt hend», schrieb er etwa am 29. April um 21.17 Uhr – nur sechs Minuten nachdem die Kontrolle angefangen hatte. Zu diesem Zeitpunkt zählte sein Account über 6300 Abonnenten.