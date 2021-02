Grossprojekt auf der Allmend – Vorerst kein Geld von der Stadt Zürich für Phänomena Zwei Gemeinderäte wollten vom Stadtrat wissen, ob er die Erlebnisausstellung unterstütze – dieser reagiert in seiner Antwort ablehnend.

Zuletzt fand die Erlebnisausstellung Phänomena 1984 statt. Foto: Christian Lanz (Dukas)

Es hätte das grosse Comeback sein sollen: 1,3 Millionen Besucher zog die Zürcher Erlebnisausstellung Phänomena 1984 an. Mindestens so viele hätten es in der für 2023 geplanten Neuauflage werden sollen. Die Pläne sind gross: Auf der Allmend sollen vier Bauten – entworfen vom Künstler Johannes Peter Staub, der schon die Bauten der ersten Phänomena gestaltete – errichtet werden. Der Zentralbau soll länger als die Halle des Zürcher Hauptbahnhofs werden. Im Patronatskomitee sitzen unter anderem Bundesrätin Simonetta Sommaruga, Regierungspräsidentin Silvia Steiner und ETH-Rat-Präsident Michael Hengartner (lesen Sie hier mehr dazu).

Ein solches Vorhaben kostet. Etwa 45 Millionen Franken beträgt das Budget der Ausstellung. Deshalb haben Marco Denoth (SP) und Severin Pflüger (FDP) eine dringende schriftliche Anfrage an den Stadtrat gestellt. Zusammen mit 56 Mitunterzeichnenden wollten sie wissen, wie der Stadtrat zu einer möglichen Mitfinanzierung und Unterstützung der Ausstellung sowie zum Standort Allmend und möglichen Alternativstandorten steht.

Stadtrat zeigt sich kritisch

Am Mittwoch nahm der Stadtrat in einer sechsseitigen Antwort Stellung. Er äussert sich einerseits kritisch zum Konzept: «Wünschenswert wäre ein zeitgemässes inhaltliches Konzept, das sich an aktuelleren Formaten der Wissensvermittlung orientiert.» Andererseits äussert er Vorbehalte gegenüber dem Standort Allmend, der mit Auf- und Abbau knapp ein Jahr belegt sein dürfte. Und auch bezüglich finanzieller Unterstützung gibt sich die städtische Regierung sehr zurückhaltend: Der Stadtrat könne sich nur für eine Finanzierung aussprechen, wenn die Zusage für eine Finanzierung durch Bund und Kanton bereits vorliege, was aktuell nicht der Fall sei.

Abschliessend schreibt der Stadtrat: «Zum aktuellen Zeitpunkt kann der Stadtrat der Phänomena 2023 mangels detaillierten inhaltlichen Konzepts, wegen des gewünschten Standorts Allmend Brunau, für welchen die Nutzung aufgrund geltender BZO und des verbindlichen Nutzungskonzepts nicht bewilligungsfähig ist, und des fehlenden Finanzkonzepts keine Unterstützung zusagen.» Jedoch würde man mit Ergänzungen und Anpassungen des Konzepts die Gewährung eines Standortbeitrages abermals prüfen.

