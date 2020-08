Verschärfung der Reiseverbote – Vorläufig Aufgenommene sollen nicht mehr ins Ausland reisen dürfen Der Bundesrat hält sowohl an der Verschärfung der Reiseverbote als auch an der Bezeichnung «vorläufige Aufnahme» fest. Dafür soll der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert werden.

Vorläufig Aufgenommene sollen laut dem Bundesrat besser in den Arbeitsmarkt integriert werden. Dafür sollen Auslandsreisen nur noch in absoluten Ausnahmefällen möglich sein. (Symbolbild) Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Der Bundesrat will vorläufig aufgenommenen Personen den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern. Neu sollen sie den Kanton wechseln können, wenn sie in einem anderen Kanton eine Stelle haben. Ins Ausland reisen sollen sie nicht mehr dürfen – ausser in Ausnahmefällen.

Der Bundesrat hat am Mittwoch die Botschaft zu Änderungen des Ausländer- und Integrationsgesetzes zuhanden des Parlaments verabschiedet. Mit manchen davon setzt er Aufträge aus dem Parlament um. Gegenüber dem Vernehmlassungsentwurf nahm die Regierung – trotz teils heftiger Kritik – nur wenige Retuschen vor.

Er hält etwa an der Verschärfung der Reiseverbote fest, will aber das Recht auf Familienleben der betroffenen Personen sicherstellen, indem Reisen ausnahmsweise weiterhin möglich bleiben. Jedes einzelne Gesuch werde sorgfältig geprüft, schreibt der Bundesrat in einer Mitteilung. Die Details wolle er auf Verordnungsstufe regeln.

An der Bezeichnung «vorläufige Aufnahme» hält der Bundesrat fest, obwohl verschiedene Akteure andere Optionen vorgeschlagen haben. Neu sollen aber Informationen über die Bedingungen für die Arbeitsmarktzulassung direkt auf die Ausländerausweise von vorläufig Aufgenommenen gedruckt werden.

