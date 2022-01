Trigger-Warnung im Museum – Vorsicht, verstörende Erotik! Die Royal Academy of Arts hat eine Ausstellung des Jahrhundertmalers Francis Bacon mit «adult content» ausgeschildert. Wir hätten da noch ein paar Fragen. Meinung Paulina Szczesniak

Verstörend? Klar. Aber muss man darauf auch explizit hinweisen? Das Triptychon von Francis Bacon ist noch bis am 17. April in der Royal Academy of Arts zu sehen. Foto: Keystone 2022, ProLitteris Zürich

Trigger-Warnung: Dieser Text enthält sarkastische Elemente und könnte auf zartbesaitete Gemüter verstörend wirken.

Nacktheit und Sex also. Oha lätz! Nicht zu vergessen, dass bei Bacon naturgemäss noch Homoerotisches obendrauf kommt. Und zünftig Abgefahrenes bis Verstörendes. Schliesslich inspirierte sich der Gute gern in den Abgründen der menschlichen Psyche sowie beim Leidenspotenzial des drum gewachsenen Leibes. Und so trifft man auf seinen Grossformaten auf Körper(teile) in monströsen Kontorsionen und zu stummen Schreien aufgerissene Mäuler in mal düster-dreckigem, mal alarmierendem Kolorit.