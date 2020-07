Vor dem Spiel Aarau – GC – Vorwärts um jeden Preis Die Grasshoppers setzen aufs Risiko, um den 2. Platz in der Challenge League zu erreichen – allerdings würde die Barrage nicht gleich den Aufstieg bedeuten. Thomas Schifferle

GCs Giotto Morandi (links) im Zweikampf mit Winterthurs Ousmane Doumbia. Alexandra Wey/Keystone

Eines darf Zoltan Kadar für sich in Anspruch nehmen: Langweilig ist es nicht, wenn GC seit der Corona-Pause mit ihm als Chef auftritt. Gleich zu Beginn gab es ein 5:0, 3:1, 4:1, 3:2 oder 4:0. Auch die letzten drei Spiele endeten torreich, aber sie waren nicht so ertragsreich, weil auf das 5:3 gegen Schaffhausen ein 4:4 in Kriens und ein 2:3 in Wil folgten.