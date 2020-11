Yoga Nidra im Test – Wacher Geist, schlafender Körper Mit Trance und Hypnose hat die Yoga-Nidra-Technik nichts zu tun – trotzdem verliere man ein wenig die Kontrolle, findet unsere Autorin. Meinung Annik Hosmann

Tiefenentspannung geht auf viele Arten, mit Klangschale oder mit Yoga Nidra. Foto: Jivita/zvg

Es gibt zig Yoga-Arten. Vom Konditionstraining bis zur Tiefenentspannung. Letztere bewirkt Yoga Nidra, welches das neu eröffnete Therapiezentrum Jivita anbietet – und zwar auch per Zoom. Entspannung auf Knopfdruck und das über einen Bildschirm? Ich (als Kopfmensch und kleiner Kontrollfreak) bin skeptisch.

Der Geist sei wach, der Körper schlafe, erklärt Yoga-Coach Pia Faoro die Technik. Ich nicke, obwohl ich nicht ganz verstehe, was sie damit meint. Oder besser gesagt: noch nicht. Denn tatsächlich, obwohl ich zu Hause auf dem Rücken am Boden liegend und der sanften Stimme aus meinem Computer lauschend an die US-Wahlen, an den Einstieg in diesen Artikel und den Staub unter meinem Sofa denke, fühlt sich mein Körper bald an, als würde ich gleich einschlafen.