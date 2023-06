Prominenter Abgang im Zürcher Gemeinderat – Wädi Angst sagt Adieu Der AL-Politiker zieht sich auf die Sommerpause hin aus dem Stadtparlament zurück. Der Politik bleibt er dennoch treu. Ev Manz

Walter Angst freut sich nach 21 Jahren im Parlament auf mehr Freiheiten. Foto: Ela Çelik

Nach 21 Jahren ist Schluss.

Das hat sich der amtierende AL-Gemeinderat Walter Angst gesagt und zieht sich auf die Sommerpause hin aus dem Stadtzürcher Parlament zurück. «Wädi», wie ihn alle nur nennen, hat schon länger mit dem Gedanken gespielt, sich aus dem Parlamentsbetrieb zurückzuziehen. Nun sei der Moment gekommen, lässt er sich im aktuellen Beitrag auf dem AL-Blog zitieren. Seine Fraktion sei im Gemeinderat so aufgestellt, dass sie sehr gut auch ohne ihn auskomme.

Während seiner mehr als zwanzigjährigen Tätigkeit im Gemeindeparlament ist Angst immer wieder mit analytischen und rhethorisch ausgefeilten Voten aufgefallen. Mehrmals versuchte er auch den Schritt in die Exekutive. Nur knapp scheiterte er bei den Stadtratswahlen 2022, als er sich um den Sitz des ehemaligen Stadtrats und Parteikollegen Richard Wolff bewarb. Erstmals liess er sich 2010 für den Stadtrat aufstellen und unterlag deutlich. Auch keine Chance hatte er bei den Regierungsratswahlen 2019.

Im Austausch Pläne schmieden

Politisch aktiv bleiben will Angst aber dennoch. Die vergangenen Jahre im Parlament und die linke Bewegungsarbeit hätten ihn gelehrt, welche Hebel er betätigen und mit wem er reden müsse, um etwas zu bewirken. Davon wolle er auch künftig profitieren. Doch mit der neuen Freiheit als «Rosinenpicker», ohne Gemeinderatsamt. Er wird auch wieder dem AL-Vorstand beitreten. Damit will er die Kontinuität in seiner Partei gewährleisten und der sozialpolitischen Bewegung Wachstum garantieren.

Mit dem Slogan «Angst macht Mut» kämpfte Walter Angst im Februar 2022 um einen Stadtratssitz. Foto: Urs Jaudas

Die Zeit will er auch für den Austausch mit allen nutzen, um neue Pläne zu schmieden. Angst ist der Überzeugung, dass politische Arbeit nur gemeinschaftlich gelingen kann.

Sophie Blaser rückt nach

Auch beruflich wird ihm die Arbeit nicht ausgehen. Als Co-Geschäftsleiter des Zürcher Mieterinnen- und Mieterverbandes würden ihn Themen wie die Wohnungsknappheit, die Verdrängung ganzer Bevölkerungsgruppen aus Quartieren und explodierende Mietpreise stark in Anspruch nehmen.

Für Walter Angst rückt Sophie Blaser in den Gemeinderat nach. Sie unterrichtet eine Kindergartenklasse im Sihlfeld und präsidiert die VPOD-Sektion Lehrberufe in Alt-Wiedikon. Natalie Eberle, welche in der vergangenen Legislatur im Gemeinderat sass und bei den Wahlen im Februar auf dem zweiten Platz der Wahlliste stand, verzichtet auf das Amt.

