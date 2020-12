Heftige Debatte in Argentinien – Wäre der Tod Maradonas zu verhindern gewesen? Argentinien fragt sich, ob der berühmteste Bürger des Landes in seinen letzten Tagen schlecht behandelt oder gar vernachlässigt worden ist. Christoph Gurk Buenos Aires

In Argentinien denken viele, er könnte noch leben: Porträt Maradonas auf einer Anzeigetafel an einem Match der Premier League. Foto: Julian Finney (Keystone)

Ein Doppelbett, Fernseher, eine orthopädische Massageliege und chemische Toilette: Es war kein luxuriöses Zimmer, in dem Diego Armando Maradona starb. Rund eine Woche nach dem Tod der Fussball-Ikone zeigen argentinische Medien Bilder des Hauses, in dem sich der 60-Jährige von einer Operation am Kopf erholen sollte. Für drei Monate war der Mietvertrag ausgelegt, danach sollte Maradona wieder fit sein, so die Hoffnung. Doch am 25. November starb der in Argentinien wie ein Halbgott verehrte frühere Nationalspieler. Und nach einer chaotischen Beerdigung, bei der die Polizei Fans mit Tränengas und Gummikugeln zurückdrängte, ist nun eine Diskussion darüber entbrannt, ob der Tod vermeidbar gewesen wäre – und, wenn ja, wer schuld daran trägt.



So steckt hinter der Veröffentlichung der Fotos aus Maradonas letztem Wohnsitz nicht nur der reine Voyeurismus. Es geht auch um die Frage, ob der berühmteste Bürger des Landes in seinen letzten Tagen schlecht behandelt oder gar vernachlässigt worden ist. «Wenn du siehst, wo Diego gestorben ist, dann fällst du um», habe Maradonas Ex-Ehefrau Claudia Villafañe gesagt – so schildert es die argentinische Zeitung Clarín. Ebenso zitiert sie nicht weiter benannte Ermittler, die von «prekären Bedingungen» in der Wohnung gesprochen hätten. Beweise allerdings gibt es für all dies zunächst noch nicht.



Tatsächlich zeigt der ebenfalls in die Medien gelangte Mietvertrag erst einmal, dass wohl insgesamt 16'000 Dollar Miete für das Haus fällig waren – viel Geld für argentinische Verhältnisse. Die Immobilie liegt dazu auch noch in einer exklusiven privaten Wohnanlage im Norden der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires, in einer der wohlhabendsten Wohngegenden des ganzen Landes. Die Bilder zeigen das Innere eines gepflegten Einfamilienhauses. Maradona war hier in ein eigens für ihn umgebautes Zimmer gezogen, wohl mit Blick auf einen Kanal vor dem Fenster, allerdings ohne übermässigen Luxus. Ebenso fehlten anscheinend einige der ansonsten üblichen medizinischen Instrumente zur Notfallversorgung, darunter sogar ein Defibrillator.



Bereits am Sonntag hat die argentinische Polizei darum die Praxis und das Haus eines Arztes Diego Maradonas untersuchen lassen. Am Dienstag folgten das Büro sowie die Wohnung seiner Psychiaterin. Sie beide sollen laut lokalen Medienberichten die Entlassungspapiere aus dem Krankenhaus unterschrieben haben; gleichzeitig waren sie danach wohl auch dafür verantwortlich, die fragile Gesundheit ihres Patienten zu überwachen. Dabei hat es anscheinend immer wieder Probleme gegeben. Maradona habe ihn wiederholt beschimpft und sogar angegriffen, erklärte der Arzt am Sonntag. Gleichzeitig sagte die Krankenschwester aus, immer wieder von dem 60-Jährigen aus dem Zimmer geschmissen worden zu sein. Maradona hatte nicht nur mit den Folgen einer Operation zu kämpfen, sondern auch mit diversen Abhängigkeiten.



Ob Drogen oder Alkohol beim Tod Maradonas eine Rolle gespielt haben, sollte nun eine Auswertung der Autopsie am Mittwoch klären. Gleichzeitig will die Staatsanwaltschaft untersuchen, ob der berühmte Patient ausreichend überwacht worden ist und ob die Medikamente, die ihm verordnet wurden, korrekt gewesen sind. Es gebe sowohl gegen die Psychiaterin als auch gegen den Arzt den Verdacht der fahrlässigen Tötung, schreibt die Zeitung La Nación und nennt dabei deren volle Namen und Adressen. Eine konkrete Anklage aber liegt aber noch nicht vor.



Neben der Frage, ob Diego Maradonas Tod hätte verhindert werden können, bahnt sich noch ein weiterer Streit an. Bislang ist kein Testament der Fussballlegende bekannt, sein Vermögen wird also hauptsächlich an seine Kinder übergehen. Dabei muss allerdings erst einmal geklärt werden, was zu den Besitztümern des einstigen Fussballstars gehört. Allein in Argentinien hinterlässt er mehrere Wohnungen, Häuser, Schmuck und Luxusautos. Dazu kommen Immobilien im Ausland, unter anderem ein Hotel in Kuba, ebenso Geschäftsbeteiligungen und Unternehmen, die seinen Namen benutzen. Und zum Schluss sind da auch noch Geschenke, die Maradona im Laufe seiner letzten Jahre bekommen hat, darunter ein Luxus-Panzerwagen in Weissrussland, dessen genauer Aufenthaltsort ungeklärt ist.



Bis zu 100 Millionen Dollar könnte das Erbe wert sein, wird geschätzt. Aufgeteilt werden muss es nach derzeitigem Stand auf die fünf Kinder, die Maradona zu Lebzeiten anerkannt hat. Mindestens sechs weitere potenzielle Nachkommen aber haben ebenfalls Ansprüche angemeldet, vier davon aus Kuba, zwei in Argentinien. Es laufe bereits ein Antrag, um Diego Maradona wieder zu exhumieren, erklärte der Anwalt eines möglichen Erben. Von letzter Ruhe also keine Spur.